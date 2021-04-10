В Иране на фоне роста случаев COVID-19 усиливают противоэпидемические меры

На большей части территории Ирана с субботы ужесточены противоэпидемические меры в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением COVID-19, информирует The Guardian со ссылкой на иранскую прессу.

Карантин, который продлится 10 дней, затронет 23 из 31 провинции страны - там на это время закрываются офисы, школы, театры, спортивные объекты.

Ранее сообщалось, что в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в среду, объекты общепита будут работать только "на вынос" - традиционных массовых трапез на рассвете и после заката в них проводить будет нельзя.

Согласно данным иранского минздрава, количество инфицирования коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 2 млн, в среднем за прошедшую неделю ежедневно выявляли по 20 тыс. и более новых заражений.