Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Как сообщают местные СМИ, власти обещают фермерам финансовую помощь, после того как морозы пришли в 10 из 13 регионов страны.
Фермеры опасаются, что небывалые холода, которые пришли в их сады на этой неделе, уничтожили значительную часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Он может стать наименьшим за последние 40 лет.
По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноделы пытались сохранить растения, зажигая свечи в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.
Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
В ООН объявили о новой инициативе по очистке океанов от мусора
Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
В Украине за сутки зафиксировано свыше 12 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 5 тыс. человек - Минздрав
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
Глава крупнейшей партии в Европарламенте призвал к ужесточению санкций против России
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам