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АПК 11.04.2021 00:30

Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Как сообщают местные СМИ, власти обещают фермерам финансовую помощь, после того как морозы пришли в 10 из 13 регионов страны.

Фермеры опасаются, что небывалые холода, которые пришли в их сады на этой неделе, уничтожили значительную часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Он может стать наименьшим за последние 40 лет.

По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноделы пытались сохранить растения, зажигая свечи в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.

Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МОРОЗЫ, УРОЖАЙ, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]