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Дальнее зарубежье 10.04.2021 20:19

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля

Церемония похорон принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, состоится 17 апреля в 15:00 местного времени (18:00) в часовне Святого Георгия в Виндзоре, объявил в субботу Букингемский дворец.

Похоронам будет предшествовать траур, во время которого королева не будет принимать участия в общественных и частных мероприятиях, а также давать согласие на законы.

По воле усопшего гроб с его телом не будет выставлен для прощания. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус - на церемонию соберутся лишь представители королевской фамилии.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ФИЛЛИП, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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