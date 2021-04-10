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Регион 10.04.2021 20:45

В Турции с начала года предотвращено 40 терактов - глава МВД

С 15 июля 2016 года, то есть после попытки переворота в Турции, нейтрализованы 462 главаря террористов. Об этом в социальных сетях сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр отметил, что имена 30 из них числились в «красном» списке особо опасных преступников МВД Турции, 27 - в «синем», 28 - в «зеленом», 63 - в «оранжевом» и 314 - в «сером».

Также с 2017 года по сегодняшний день нейтрализованы 6 716 террористов, сообщает "Анадолу".

По словам Сойлу, с 2017 года силам безопасности сдался 861 террорист.

«В 2017 году в Турции удалось предотвратить 697 терактов, в 2018 – 361, в 2019 – 309, в 2020 – 248 терактов. С начала 2021 года предотвращено 40 терактов», - написал глава турецкого МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]