Глава МИД Эстонии сообщила о договоренности с Россией продолжить консультации относительно ратификации пограничного договора

Министры иностранных дел Эстонии и России Эва-Мария Лийметс и Сергей Лавров высказались за продолжение консультаций по ратификации пограничного договора.

"При вступлении в должность (нового правительства Эстонии - ИФ) мы попросили о телефонных беседах всех своих важных союзников, партнеров и соседей, в том числе, Россию. Радует, что спустя столько лет министры иностранных дел двух государств пообщались. В первую очередь это была телефонная беседа с целью познакомиться, так как, невзирая на разногласия, соседи должны общаться", - сказала глава МИД Эстонии в субботу порталу телерадиовещания ERR.

"В числе прочего я подняла вопрос о ратификации пограничного договора. Обе стороны посчитали, что консультации следует продолжить на разных уровнях. Тартуский мирный договор мы не затрагивали. Свою точку зрения по поводу пограничного договора я четко выразила в рамках ежегодного доклада в парламенте в феврале. То же самое я вчера сказала Лаврову: нынешнее правительство принципиально готово идти дальше в вопросе ратификации пограничного договора", - сказала Лийметс.

Министры иностранных дел Эстонии и России 9 апреля провели телефонную беседу, первую за последние пять лет. Департамент печати и информации МИД России сообщил по ее итогам, что "по вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция о том, что обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 г. Речь идет о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических "довесков".

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.