Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла на Украину

Грузия в ближайшее время вернет своего посла в Киев, который был отозван в мае прошлого года для консультаций в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
Как сообщил в субботу в эфире телекомпании "Рустави-2" министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, решение о возвращении в Киев грузинского посла будет скоро принято. "Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла", - сказал Залкалиани, отметив, что Грузия постарается динамично развивать отношения с Украиной.
"У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство, и действуем исходя из государственных интересов", - заявил Залкалиани, который считает, что Украина в свое время с пониманием отнеслась к отзыву грузинской стороной посла.
МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что ставший гражданином Украины бывший президент Грузии (2004-2013 гг.) Михаил Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ Украины. Тогда Тбилиси заявил, что предпринял демарш из-за назначения осужденного в Грузии лица на публичную должность на Украине, что не соответствует духу сотрудничества между двумя странами. Кроме того, власти Грузии неоднократно обращали внимание Киева на то, что Саакашвили постоянно вмешивается во внутренние дела Грузии.
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