Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае - СМИ

В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 21 горняк оказался заблокированным под землей, сообщили китайские СМИ в ночь на воскресенье.
Авария на предприятии в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна произошла вечером в субботу. В тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность.
Партком и правительство автономного района потребовали от местных властей незамедлительно принять все необходимые меры по спасению горняков, минимизировать потери.
В настоящее время соответствующими ведомствами на месте организованы аварийно-спасательные работы, к ним привлечены профессиональные спасательные отряды, оснащенные необходимым оборудованием, отмечают СМИ.
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