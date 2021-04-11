Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

11.04.2021 09:30

Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае - СМИ

В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 21 горняк оказался заблокированным под землей, сообщили китайские СМИ в ночь на воскресенье.

Авария на предприятии в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна произошла вечером в субботу. В тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность.

Партком и правительство автономного района потребовали от местных властей незамедлительно принять все необходимые меры по спасению горняков, минимизировать потери.

В настоящее время соответствующими ведомствами на месте организованы аварийно-спасательные работы, к ним привлечены профессиональные спасательные отряды, оснащенные необходимым оборудованием, отмечают СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ШАХТА, АВАРИЯ, ГОРНЯКИ


Похожие новости


Почти 20 горняков погибли в Китае в результате аварии на угольной шахте - СМИ Из-за обвала в шахте на востоке Китая погибли 19 человек - СМИ Не менее 18 человек погибли в Китае в результате выброса газа в угольной шахте - СМИ Число жертв взрыва на угольной шахте в Китае превысило 30 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]