Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

Информированный американский медиапортал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.
Как пишет Axios, "Рожански хвалят за его научные исследования по России и часто цитируют в американских СМИ за экспертные комментарии". В то же время, он напоминает, что украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали свое учреждение "невольным инструментом политического вмешательства России".
Они обвинили институт в "растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур".
Портал обращает внимание, что "потенциальное назначение Рожански "происходит в опасный момент в российско-американских отношениях, когда между странами растет напряженность из-за вмешательства Кремля в выборы 2020 года, взлома американских агентств SolarWinds, задержания оппозиционера Алексея Навального и недавнего наращивания военной мощи вдоль границы с восточной Украиной".
Axios отмечает, что американские "ястребы обеспокоены тем, что назначение Рожански будет означать снижение уровня решимости Байдена противостоять России".
В частности, они обращают внимание на то, что Байден говорил о важности взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, продлил действие договора СНВ-3 в первые дни своего пребывания на президентском посту и пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по изменению климата в конце этого месяца.
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