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Дальнее зарубежье 11.04.2021 10:10

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

Информированный американский медиапортал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.

Как пишет Axios, "Рожански хвалят за его научные исследования по России и часто цитируют в американских СМИ за экспертные комментарии". В то же время, он напоминает, что украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали свое учреждение "невольным инструментом политического вмешательства России".

Они обвинили институт в "растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур".

Портал обращает внимание, что "потенциальное назначение Рожански "происходит в опасный момент в российско-американских отношениях, когда между странами растет напряженность из-за вмешательства Кремля в выборы 2020 года, взлома американских агентств SolarWinds, задержания оппозиционера Алексея Навального и недавнего наращивания военной мощи вдоль границы с восточной Украиной".

Axios отмечает, что американские "ястребы обеспокоены тем, что назначение Рожански будет означать снижение уровня решимости Байдена противостоять России".

В частности, они обращают внимание на то, что Байден говорил о важности взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, продлил действие договора СНВ-3 в первые дни своего пребывания на президентском посту и пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по изменению климата в конце этого месяца.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СНБ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]