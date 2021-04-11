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Дальнее зарубежье 11.04.2021 10:30

Глава крупнейшей партии в Европарламенте призвал к ужесточению санкций против России

Ответом на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должны стать жесткие санкции против Москвы, завил в интервью изданиям группы Funke глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер.

По его мнению, санкции должны включать замораживание счетов российских олигархов или отключение России от международной платежной системы SWIFT. Вебер отметил, что другим возможным рычагом давления считает действия против газопровода "Северный поток 2".

По его убеждению, эти меры должны быть введены, если Москва "продолжит курс опасных провокаций".

В начале марта в интервью журналу Der Spiegel Вебер уже высказывал мнение о том, что газопровод "не отвечает европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".

С точки зрения евродепутата, Евросоюз и США должны показать Кремлю, "что ожидает российское руководство, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска".

Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным", подчеркнул Вебер, добавив, что "время дозированных санкций прошло".

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРТИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]