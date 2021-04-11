Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.04.2021 13:45

Министр обороны США предложил Филиппинам меры по углублению военного сотрудничества - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной предложил новые меры, направленные на углубление сотрудничества между двумя странами в военной сфере, сообщил Пентагон.

Остин "вновь подтвердил приверженность США сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, (...) предложил ряд мер по углублению оборонного сотрудничества между США и Филиппинами, в том числе путем повышения ситуационной осведомленности об угрозах в Южно-Китайском море", говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны "обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и недавнее скопление кораблей морского ополчения КНР у рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо)".

США направили дополнительные военно-морские силы в акваторию Южно-Китайского моря, сообщило в четверг текущей недели гонконгское издание South China Morning Post.

Базирующийся в Пекине аналитический центр SCSPI обнародовал данные спутниковых снимков, согласно которым накануне вечером через Малаккский пролив проследовала американская амфибийно-десантная группа в составе десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) и десантного транспорта-дока USS San Diego (LPD-22). При этом моряки на USS Makin Island проводили учения с боевой стрельбой, отметили в свою очередь в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

Ранее сообщалось, что филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся в этом районе 7 марта. Риф является частью архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Нюэцзяо находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин объявил, что Манила заявила протест в связи с присутствием китайских судов в этом районе.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в связи с этим заявила: "Недавно, из-за условий на море, некоторые китайские рыболовецкие суда укрылись от ветра возле Нюэцзяо. Я думаю, это абсолютно нормально, и надеюсь, что все стороны могут взглянуть на это рационально".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, МИНОБОРОНЫ, БЕСЕДА


Похожие новости


Трамп не возражает против решения Филиппин о прекращении военного соглашения с США Президент Филиппин расторгает соглашение о пребывании американских военных на филиппинской территории - газета Филиппинские демонстранты сожгли объемное изображение Трампа Трамп пригласил президента Филиппин в Вашингтон Президент Филиппин продолжит сближение с Китаем, несмотря на победу Трампа в США - агентство Американские базы на Филиппинах - ответ США на усиление роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]