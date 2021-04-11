Министр обороны США предложил Филиппинам меры по углублению военного сотрудничества - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной предложил новые меры, направленные на углубление сотрудничества между двумя странами в военной сфере, сообщил Пентагон.
Остин "вновь подтвердил приверженность США сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, (...) предложил ряд мер по углублению оборонного сотрудничества между США и Филиппинами, в том числе путем повышения ситуационной осведомленности об угрозах в Южно-Китайском море", говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что стороны "обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и недавнее скопление кораблей морского ополчения КНР у рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо)".
США направили дополнительные военно-морские силы в акваторию Южно-Китайского моря, сообщило в четверг текущей недели гонконгское издание South China Morning Post.
Базирующийся в Пекине аналитический центр SCSPI обнародовал данные спутниковых снимков, согласно которым накануне вечером через Малаккский пролив проследовала американская амфибийно-десантная группа в составе десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) и десантного транспорта-дока USS San Diego (LPD-22). При этом моряки на USS Makin Island проводили учения с боевой стрельбой, отметили в свою очередь в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.
Ранее сообщалось, что филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся в этом районе 7 марта. Риф является частью архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Нюэцзяо находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.
Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин объявил, что Манила заявила протест в связи с присутствием китайских судов в этом районе.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в связи с этим заявила: "Недавно, из-за условий на море, некоторые китайские рыболовецкие суда укрылись от ветра возле Нюэцзяо. Я думаю, это абсолютно нормально, и надеюсь, что все стороны могут взглянуть на это рационально".
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