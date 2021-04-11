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Финансы 11.04.2021 10:03

Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу подтвержден «негативный».

Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B", а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+», сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

«SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнен к рейтингу Азербайджана (BB +/негативный). Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов», - говорится в сообщении.

Fitch подчеркивает, что леверидж Госнефтекомпании - высокий, но находится под контролем: результаты SOCAR за первое полугодие 2020 года были лучше, чем ожидалось агентством. По оценкам агентства, EBITDA SOCAR в 2020 году снизится умеренно по сравнению с 2019 годом и должна восстановиться в 2021 году на фоне более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января 2021 года.

Агентство отмечает высокий уровень добычи по SOCAR – 267 тыс. б/с нефтяного эквивалента.

Для SOCAR прибыльной считается цена на нефть на уровне $20 за баррель (по итогам 2019 года). Сегмент разведки и добычи является ключевым драйвером прибыли SOCAR.

По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные SOCAR, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2019 году. Правительство, в свою очередь, гарантирует 9% долга SOCAR и обеспечивает вливания капитала для покрытия дефицита денежных средств.

«Деятельность компании контролируется государством: оно осуществляет значительный контроль над прибыльностью и балансом SOCAR посредством регулирования внутренних цен на топливо, денежных вливаний, государственных распределений и других мер. В значительной степени высокая долговая нагрузка SOCAR является результатом тесных связей компании с государством, но мы полагаем, что у правительства есть стимулы для того, чтобы поддерживать SOCAR в достаточном объеме», - подчеркивается в пресс-релизе.

По оценкам агентства пересмотр рейтинга («негативный»), а также повышение самого рейтинга в краткосрочной перспективе маловероятно. Однако, если прогноз по кредитному рейтингу по Азербайджану будет пересмотрен с «негативного» на «стабильный», то аналогичное действие будет произведено и по прогнозу рейтинга SOCAR.

Основными факторами, которые могут привести к негативному рейтинговому действию и понижению рейтинга являются: изменения в рамках экономической политики, которые негативно скажутся на макроэкономической стабильности (ухудшение внешнего баланса государства или девальвация обменного курса маната); устойчивые низкие цены на нефть или продолжительный внешний шок, достаточный для того, чтобы оказать существенное негативное влияние на внешнюю позицию страны, что приведет к негативным последствиям для экономики, банковского сектора и государственных финансов.

Основными факторами, которые могут привести к положительному рейтинговому действию и повышению рейтинга являются: уверенность в способности правительства Азербайджана сократить консолидированный бюджетный дефицит и сохранить низкий государственный долг; совершенствование базовых принципов макроэкономической политики, включая прозрачность политики обменного курса, которая укрепляет способность страны противостоять внешним шокам и снижает макроволатильность.

Н.Аббасова

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Тэги: FITCH, SOCAR, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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