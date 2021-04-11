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Спорт 11.04.2021 13:15

Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тесты на коронавирус покажут положительный результат, сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo.

Оргкомитет игр планирует зарезервировать целый отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни, что обойдется, вероятно, в несколько миллионов долларов, сообщает агентство со ссылкой на ряд неназванных источников.

Все спортсмены и члены делегаций с положительными тестами будут помещаться на 10-дневный карантин и получать круглосуточную медицинскую помощь.

Члены спортивных делегаций будут проходить тесты на COVID-19 каждые четыре дня в соответствии с правилами, обнародованными в феврале. Более подробные указания по изоляции и тестированию будут даны в апреле.

С понедельника правительство Японии для борьбы с ростом числа зараженных COVID-19 вводит в Токио месячное "квази-чрезвычайное положение".

В Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 500 тыс. случаев заражения и почти 9,4 тыс. смертей, сообщила в субботу общественная телекомпания NHK, что является низким показателем по сравнению с большинством других крупных экономик. Но опасения по поводу новой волны инфекций растут в преддверии игр.

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Тэги: ЯПОНИЯ, СПОРТСМЕНЫ, ОТЕЛИ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]