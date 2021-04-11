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Финансы 11.04.2021 10:36

Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2021-2023гг оцениваются в 9 млрд манатов ($5,3 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.

"Капвложения компании в 2021-2023гг составят 9 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - говорится в пресс-релизе агентства.

В агентстве считают, что капитальные вложения SOCAR в среднесрочный период будут умеренными, так как основные проекты – Южный газовый коридор (ЮГК), НПЗ STAR в Турции - уже запущены и не потребуют значительных дополнительных вливаний капитала. При этом SOCAR планирует капвложения в другие проекты – по разведке и добыче углеводородов, модернизации НПЗ Г.Алиев в Азербайджане, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2021 году составит $58 за баррель, $53 за баррель – в 2022 году.

По оценкам агентства, в предстоящий трехлетний период SOCAR удастся сохранить стабильную добычу углеводородов. Кроме этого, Госнефтекомпания может рассчитывать на постоянную и всестороннюю поддержку от правительства Азербайджана.

Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ликвидность SOCAR составила около 8 млрд манатов что сопоставимо с размером краткосрочного долга компании.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: FITCH, SOCAR, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]