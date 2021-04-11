Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2021-2023гг оцениваются в 9 млрд манатов ($5,3 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.
"Капвложения компании в 2021-2023гг составят 9 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - говорится в пресс-релизе агентства.
В агентстве считают, что капитальные вложения SOCAR в среднесрочный период будут умеренными, так как основные проекты – Южный газовый коридор (ЮГК), НПЗ STAR в Турции - уже запущены и не потребуют значительных дополнительных вливаний капитала. При этом SOCAR планирует капвложения в другие проекты – по разведке и добыче углеводородов, модернизации НПЗ Г.Алиев в Азербайджане, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2021 году составит $58 за баррель, $53 за баррель – в 2022 году.
По оценкам агентства, в предстоящий трехлетний период SOCAR удастся сохранить стабильную добычу углеводородов. Кроме этого, Госнефтекомпания может рассчитывать на постоянную и всестороннюю поддержку от правительства Азербайджана.
Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ликвидность SOCAR составила около 8 млрд манатов что сопоставимо с размером краткосрочного долга компании.
Н.Аббасова
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