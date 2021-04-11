Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.04.2021 14:30

Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о резком росте заболеваемости Covid-19 в РФ в середине апреля

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поставил под сомнение обоснованность прогнозов, согласно которым в РФ заболеваемость коронавирусом резко возрастет в середине апреля.

Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер пришли к выводу, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое - до более 15 тысяч.

"Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" в воскресенье.

"Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", - отметил ученый.

На вопрос, стоит ли ожидать "третью волну" заболеваемости, Гинцбург ответил, что он не является сторонником такого деления.

"Но я могу выделить несколько этапов развития пандемии. Первый этап, если хотите, первая волна - это завозной характер инфекции. Мы все прекрасно понимали, что источники заражения - международные аэропорты, куда наши соотечественники возвращались из-за рубежа", - рассказал Гинцбург.

По его ловам, были приняты серьезные санитарно-эпидемические меры. "Хотя, с моей точки зрения, они могли бы быть еще более энергичными. Нужно было "накормить" население "Кагоцелом" и "Полиоксидонием", которые в 70-80 годы испытывали на организованных коллективах, фактически на миллионах солдат. Эти препараты повышают уровень интерферонов и повышают очень здорово. Конечно, люди болели бы, но количество тяжелых случаев было бы гораздо меньше", - убежден Гинцбург.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19 Канцлер Австрии сообщил о завершении переговоров относительно закупки 1 млн доз российской вакцины от коронавируса Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 402 умерших - оперштаб Изменение климата могло привести к появлению SARS-CoV-2 В России впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]