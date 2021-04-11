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Регион 11.04.2021 12:24

В Санкт-Петербурге подросток устроил в школе стрельбу из пистолета

Учащийся школы Московского района Петербурга принес на занятия пистолет и открыл стрельбу в раздевалке, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

По информации полиции, накануне подросток 2005 года рождения принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону находившихся там учеников.

Учитель изъял оружие у несовершеннолетнего и обратился в полицию. Из школы ребенок скрылся. Позже в сопровождении матери его вызвали в отдел полиции, где опросили и отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Тэги: РОССИЯ, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]