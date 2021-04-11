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Дальнее зарубежье 11.04.2021 13:30

Явка на референдуме о Конституции в Киргизии достигла почти 20%

Явка избирателей на конституционном референдуме в Киргизии составила 19,4%, сообщил заместитель председателя ЦИК страны Абдыжапар Бекматов на брифинге в воскресенье.

"Явка избирателей по состоянию на 14:00 (11:00 мск) составила 19,41%, число проголосовавших избирателей - 700 тыс.", - сказал Бекматов.

Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

11 апреля в Киргизии проходит референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны проходят выборы в местные советы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]