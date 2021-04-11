Явка на референдуме о Конституции в Киргизии достигла почти 20%

Явка избирателей на конституционном референдуме в Киргизии составила 19,4%, сообщил заместитель председателя ЦИК страны Абдыжапар Бекматов на брифинге в воскресенье.

"Явка избирателей по состоянию на 14:00 (11:00 мск) составила 19,41%, число проголосовавших избирателей - 700 тыс.", - сказал Бекматов.

Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

11 апреля в Киргизии проходит референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны проходят выборы в местные советы.