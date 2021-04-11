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СНГ 11.04.2021 20:00

В Кольском заливе обнаружен самолет времен ВОВ

Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Кольского залива бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

По ее данным, останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Как сказали в пресс-службе, информация о его возможном нахождении была получена от местных дайверов. Предположительно это бомбардировщик, поставленный в СССР по Лендлизу.

Отмечается, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЗАЛИВ, САМОЛЕТ, ОСТАНКИ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]