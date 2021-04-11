В Кольском заливе обнаружен самолет времен ВОВ

Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Кольского залива бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.
По ее данным, останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.
Как сказали в пресс-службе, информация о его возможном нахождении была получена от местных дайверов. Предположительно это бомбардировщик, поставленный в СССР по Лендлизу.
Отмечается, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.
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