В Кольском заливе обнаружен самолет времен ВОВ

Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Кольского залива бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

По ее данным, останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Как сказали в пресс-службе, информация о его возможном нахождении была получена от местных дайверов. Предположительно это бомбардировщик, поставленный в СССР по Лендлизу.

Отмечается, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.