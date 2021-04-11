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Регион 11.04.2021 14:27

Пашинян сообщил о договоренности с Путиным поставить Армении "Спутник V"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставке в республику российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Первая партия прилетает в Армению, это 15 тысяч доз, но мы нуждаемся примерно в миллионах. И мы с президентом России договорились, что Армения получит", - сказал Пашинян в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Сегодня в мире престиж российской вакцины, особенно, "Спутник V", очень поднимается. И в Армении тоже с большим доверием относятся к этой вакцине", - отметил Пашинян.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 в 15 тыс. доз была доставлена в Армению 8 апреля.

В Минздраве Армении "Интерфаксу" сообщили 8 апреля, что вакцина "Спутник V" получила разрешение на официальное применение 1 февраля.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 7 апреля президент России Владимир Путин пообещал обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса.

"У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российским гражданам, российским потребителям", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, АРМЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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