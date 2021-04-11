Работа по подготовке новой встречи лидеров "Нормандской четверки" ведется, но Россия по-прежнему исходит из того, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Песков утвердительно ответил на вопрос, будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита было выполнено хоть что-то.
"Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. И, тем не менее, он ведется", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил: "И ведется он (этот контакт) в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах".
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции
Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом
В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"
Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам