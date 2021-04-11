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СНГ 11.04.2021 15:08

Песков: РФ будет настаивать на выполнении хотя бы части минских договоренностей перед встречей лидеров "нормандской четверки"

Работа по подготовке новой встречи лидеров "Нормандской четверки" ведется, но Россия по-прежнему исходит из того, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Песков утвердительно ответил на вопрос, будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита было выполнено хоть что-то.

"Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. И, тем не менее, он ведется", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил: "И ведется он (этот контакт) в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]