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СНГ 11.04.2021 15:12

Песков: заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел

Заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел, Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал соответствующие заявления США.

"Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую, которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ЗАЯВЛЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]