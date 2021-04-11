Песков: заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел

Заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел, Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал соответствующие заявления США.

"Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую, которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - сказал Песков.