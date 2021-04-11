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Дальнее зарубежье 11.04.2021 20:25

Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

Любое новое международное соглашение с Ираном должно гарантировать безопасность Израиля и помешать гонке вооружений в ближневосточном регионе, заявил в воскресенье глава Минобороны Израиля Бени Ганц на встрече в Тель-Авиве с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, чтобы гарантировать: всякое новое соглашение с Ираном обеспечит жизненно важные интересы мира и США, предотвратит опасную гонку вооружений в нашем регионе и защитит государство Израиль", - приводит слова министра издание Times of Israel.

Ганц добавил, что Израиль рассматривает США в качестве "полноправного партнера на всех направлениях, не в последнюю очередь - на иранском".

В свою очередь Остин заявил, что обсуждал с Ганцем региональные вызовы, а также реализацию политики Вашингтона по поддержанию качественного военного превосходства Израиля в регионе. По словам Остина, он заверил Ганца в нерушимости обязательств США перед Израилем.

Times of Israel отмечает, что Остин стал первым членом администрации президента США Джо Байдена, прибывшим с официальным визитом в Израиль. Кроме того, это первый визит в Израиль члена американской администрации в ранге министра обороны с 2017 года.

Издание также напоминает, что двухдневный визит Остина проходит на фоне возобновления работы в Вене на этой неделе совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Главной темой этих консультаций является выработка шагов, которые могут быть предприняты для возвращения США в рамки соглашения, из которого те вышли в 2018 году усилиями предыдущего президента Дональда Трампа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]