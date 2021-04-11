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Регион 11.04.2021 19:27

Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма", сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи .

Однако в ходе выступления по иранскому государственному телевидению Салехи не стал называть конкретных виновных в саботаже, уточняет AP.

Он также призвал международное сообщество и МАГАТЭ противостоять подобным "актам терроризма".

В воскресенье представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что на этом предприятии зафиксирован инцидент, однако в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

При этом накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]