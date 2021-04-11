Сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма", сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи .
Однако в ходе выступления по иранскому государственному телевидению Салехи не стал называть конкретных виновных в саботаже, уточняет AP.
Он также призвал международное сообщество и МАГАТЭ противостоять подобным "актам терроризма".
В воскресенье представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что на этом предприятии зафиксирован инцидент, однако в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.
При этом накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.
В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
Существующая ситуация в регионе в интересах Азербайджана - российский эксперт
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Египет задержит контейнеровоз Ever Given до получения компенсации
Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 36 человек скончались
Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом
В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам