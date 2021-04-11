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СНГ 11.04.2021 19:40

Глава МВД Киргизии оценивает как стабильную обстановку в стране в день голосования на конституционном референдуме

Общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения местных выборов и конституционного референдума стабильная, сообщил глава МВД страны Улан Ниязбеков на брифинге в воскресенье.

"Общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения выборов депутатов и референдума оценивается как стабильная", - сказал Ниязбеков.

По его словам, в день голосования поступило 70 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

"Во время проведения выборов и референдума в Киргизии тяжких и особо тяжких преступлений не зафиксировано. Создано 10 штабов, которые оперативно реагировали на поступающие жалобы", - отметил Ниязбеков.

11 апреля в Киргизии прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СИТУАЦИЯ, МВД, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]