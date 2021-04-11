Глава МВД Киргизии оценивает как стабильную обстановку в стране в день голосования на конституционном референдуме

Общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения местных выборов и конституционного референдума стабильная, сообщил глава МВД страны Улан Ниязбеков на брифинге в воскресенье.
"Общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения выборов депутатов и референдума оценивается как стабильная", - сказал Ниязбеков.
По его словам, в день голосования поступило 70 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
"Во время проведения выборов и референдума в Киргизии тяжких и особо тяжких преступлений не зафиксировано. Создано 10 штабов, которые оперативно реагировали на поступающие жалобы", - отметил Ниязбеков.
11 апреля в Киргизии прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.
Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.
Существующая ситуация в регионе в интересах Азербайджана - российский эксперт
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Египет задержит контейнеровоз Ever Given до получения компенсации
Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 36 человек скончались
Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом
В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам