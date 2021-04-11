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СНГ 11.04.2021 20:50

Парламентские выборы в Кыргызстане планируются на осень

Выборы депутатов парламента Кыргызстана могут пройти осенью после завершения конституционной реформы, сообщила глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

"Выборы депутатов парламента Киргизии должны состояться после конституционной реформы, примерные срок, наверное, осень", - сказала Шайлдабекова на брифинге в воскресенье.

По ее словам, согласно конституционному законодательству период подготовки к парламентским выборам занимает три месяца.

"После подведения итогов референдума по принятию новой Конституции необходимо привести в соответствие избирательное законодательство. Принятие законов может занять несколько месяцев, потому что необходимо соблюсти процедуру рассмотрения документов", - отметила глава ЦИК.

После парламентских выборов 4 октября 2020 года в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. Они привели к отмене итогов голосования и смене власти в стране. 15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.

Садыр Жапаров, освобожденный во время беспорядков из колонии своими сторонниками, был избран парламентом Киргизии премьер-министром страны. На досрочных президентских выборах 10 января Жапаров победил, набрав более 79% голосов. Он объявил, что в стране будет проведена конституционная реформа.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]