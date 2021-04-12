США передают литовской армии противотанковые гранатометы на $10 млн

Соединенные штаты Америки передают литовской армии одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW.

Официальная церемония передачи оружия состоится в среду, в штабе батальона им. Великого князя Литвы Гедиминаса в Вильнюсе, сообщило министерство обороны. Стоимость вооружений - 10 млн долларов.

Гранатометы будут распределены между подразделениями добровольческих сил литовской армии, новейшим вооружением будут обеспечены отряды пехотинцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что это вооружение "внесет значительный вклад в повышение сдерживания", в укрепление безопасности Балтийского региона и укрепление ополчения.