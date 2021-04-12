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Дальнее зарубежье 12.04.2021 14:17

США передают литовской армии противотанковые гранатометы на $10 млн

Соединенные штаты Америки передают литовской армии одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW.

Официальная церемония передачи оружия состоится в среду, в штабе батальона им. Великого князя Литвы Гедиминаса в Вильнюсе, сообщило министерство обороны. Стоимость вооружений - 10 млн долларов.

Гранатометы будут распределены между подразделениями добровольческих сил литовской армии, новейшим вооружением будут обеспечены отряды пехотинцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что это вооружение "внесет значительный вклад в повышение сдерживания", в укрепление безопасности Балтийского региона и укрепление ополчения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, США, ГРАНАТОМЕТЫ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]