США передают литовской армии противотанковые гранатометы на $10 млн

Соединенные штаты Америки передают литовской армии одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW.
Официальная церемония передачи оружия состоится в среду, в штабе батальона им. Великого князя Литвы Гедиминаса в Вильнюсе, сообщило министерство обороны. Стоимость вооружений - 10 млн долларов.
Гранатометы будут распределены между подразделениями добровольческих сил литовской армии, новейшим вооружением будут обеспечены отряды пехотинцев.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что это вооружение "внесет значительный вклад в повышение сдерживания", в укрепление безопасности Балтийского региона и укрепление ополчения.
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