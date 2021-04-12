В Таджикистане вынесен приговор по делу 119 обвиняемых в причастности к экстремистской организации

Верховный суд Таджикистана завершил рассмотрение дела о причастности к запрещенной экстремистской организации "Братья-мусульмане" и вынес приговор всем 119 подозреваемым, сообщает в понедельник издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в Верховном суде Таджикистана подтвердили вынесение приговора по этому громкому делу и обещали предоставить детали позднее.

По имеющимся данным, лишь двое подозреваемых оштрафованы по обвинению в "недонесении", а остальные лишились свободы на срок от 5 то 23 лет.

По сообщению издания, руководителем группы назван гражданин Египта Мухаммед Баюми, работавший преподавателем в Таджикском национальном университете. Он приговорен к 23 годам лишения свободы.

Еще один египетский преподаватель арабского языка факультета языков Азии и Европы ТНУ приговорен к 7 годам лишения свободы.

По словам источника "Азия-Плюс", к 15 годам лишения свободы приговорен также Исмаил Каххоров - один из членов известной политической и религиозной семьи в Таджикистане Тураджонзода.

Как сообщил источник, остальные обвиняемые, многие из которых числились студентами и преподавателями вузов, приговорены к пяти годам тюрьмы.

В Верховном суде Таджикистана пока не комментировали сообщение.

Запрещенная в России религиозно-политическая организация "Братья-мусульмане" внесена в список запрещенных организаций в Таджикистане в 2006 году решением Верховного суда страны.