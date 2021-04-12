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СНГ 12.04.2021 15:03

В Таджикистане вынесен приговор по делу 119 обвиняемых в причастности к экстремистской организации

Верховный суд Таджикистана завершил рассмотрение дела о причастности к запрещенной экстремистской организации "Братья-мусульмане" и вынес приговор всем 119 подозреваемым, сообщает в понедельник издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в Верховном суде Таджикистана подтвердили вынесение приговора по этому громкому делу и обещали предоставить детали позднее.

По имеющимся данным, лишь двое подозреваемых оштрафованы по обвинению в "недонесении", а остальные лишились свободы на срок от 5 то 23 лет.

По сообщению издания, руководителем группы назван гражданин Египта Мухаммед Баюми, работавший преподавателем в Таджикском национальном университете. Он приговорен к 23 годам лишения свободы.

Еще один египетский преподаватель арабского языка факультета языков Азии и Европы ТНУ приговорен к 7 годам лишения свободы.

По словам источника "Азия-Плюс", к 15 годам лишения свободы приговорен также Исмаил Каххоров - один из членов известной политической и религиозной семьи в Таджикистане Тураджонзода.

Как сообщил источник, остальные обвиняемые, многие из которых числились студентами и преподавателями вузов, приговорены к пяти годам тюрьмы.

В Верховном суде Таджикистана пока не комментировали сообщение.

Запрещенная в России религиозно-политическая организация "Братья-мусульмане" внесена в список запрещенных организаций в Таджикистане в 2006 году решением Верховного суда страны.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЭКСТРЕМИЗМ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]