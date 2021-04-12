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Это интересно 12.04.2021 15:13

Китай в 2020г увеличил экспорт игрушек пятый год подряд - на 7,5%

Китай в 2020 году увеличил экспорт игрушек на 7,5%, до $33,5 млрд, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей игрушек и товаров для детей.

Таким образом, он вырос по итогам пятого года подряд, сообщает агентство "Синьхуа".

КНР является крупнейшим в мире экспортером игрушек.

Поставки детских товаров за рубеж из Китая продолжают расти в 2021 году. В январе-феврале объем экспорта составил $5,02 млрд, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

США сохранили позицию основного импортера китайских игрушек: в 2020 году объем поставок на американский рынок вырос на 6,8% - до $8,57 млрд.

Экспорт игрушек из КНР в Саудовскую Аравию подскочил в прошлом году на 67,8%. Также двухзначные темпы роста были зафиксированы в торговле с Японией, Сингапуром, Россией, Южной Кореей и Малайзией.

В 2020 году розничные продажи игрушек внутри Китая выросли на 2,6% и составили около 78 млрд юаней ($11,9 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИГРУШКИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]