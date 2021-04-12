Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0214 RUR   0.0219 GBR   2.3279 TRY   0.2079

Цена на нефть

09.04 $/bbl   WTI 59.32 -0.28 Brent 62.95 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.04.2021 15:55

США и Китай усиливают военную активность в Южно-Китайском море - ТВ

США и КНР в минувшие выходные резко активизировали деятельность своих военных в акватории Южно-Китайского моря, являющуюся объектом территориальных споров между Китаем и рядом государств региона, сообщил в понедельник телеканал CNN.

CNN указывает, что по информации китайских СМИ, авианосец ВМС КНР "Ляонин", завершив недельные маневры возле Тайваня, в минувшую субботу вошел в Южно-Китайское море. Однако официального подтверждения этих сведений не поступало.

В свою очередь экспедиционная ударная группа США, возглавляемая атомным авианосцем Theodore Roosevelt и десантным кораблем USS Makin Island, перед этим провели учения в этом море. В составе группы ВМС США также включены эсминцы и амфибийные десантные корабли, а на борту кораблей находятся сотни морских пехотинцев, истребители F-35, вертолеты поддержки.

"Экспедиционная ударная группа в полной мере демонстрирует, что мы поддерживаем в наличии силы, готовые к бою, способные отвечать на любые чрезвычайные обстоятельства, сдерживать агрессию и обеспечивать региональные безопасность и стабильность ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - цитирует CNN командующего амфибийной группы капитана Стюарта Батечански.

Ряд СМИ при этом отмечал, что одновременное присутствие авианосных групп США и КНР в Южно-Китайском море является редким явлением.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. США также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, МОРЕ, АКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен Американские сенаторы согласовывают законопроект о "конкуренции" с Китаем Байден обещает не допустить, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире Китайско-американская встреча на Аляске подтвердила серьезные различия в позициях сторон Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей Консультации США и КНР на Аляске - возможность для обсуждения ряда проблем, а не стратегический диалог - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]