СК Meqa Sigorta увеличила в 2020г чистую прибыль на 62%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании "Meqa Sigorta" за 2020 год составила 5 млн 727 тыс. 168,54 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось ранее, 2019 год Meqa Sigorta завершила с чистой прибылью в размере 3 млн 533 тыс. 390,13 манатов. Таким образом, в 2020 году чистая прибыль компании по сравнению с годом ранее увеличилась на 62,1%.

Согласно финансовой отчетности компании, в отчетный период доходы компании составили 32 млн 317 тыс. 531,08 манатов. В том числе страховые премии составили 28 млн 570 тыс. 174,74манатов (рост на 29,4% по сравнению с 2019 годом - ИФ), инвестиционные доходы - 1 млн 156 тыс. 988,96 манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2020 год составили 25 млн 158 тыс. 570,41 манатов. В том числе, объем страховых выплат - 4 млн 860 тыс. 984,51 манатов (спад на 3,4%), на ведение страхового дела - 4 млн 616,602 тыс., премии, переданные на перестрахование - 15 млн 285 тыс. 898,69 манатов, остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за отчетный период составила 7 млн 158 тыс. 960,67 манатов, выплаты по налогу на прибыль – 1 млн 431 тыс. 792,13 манатов.

В 2020 году активы компании выросли на 13,1% - до 50 млн 247 тыс. 332,72 манатов, капитал - на 9% - до 28 млн 744 тыс. 399,21 манатов, обязательства – на 19% - до 21 млн 502 тыс. 933,51 манатов.

В отчетный период компания сохранила уставный капитал на уровне 23 млн манатов.

В 2020 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 11% - до 6,5 млн манатов.

СК Meqa Sigorta действует на страховом рынке Азербайджана с 1 октября 2010 года. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

А.Мамедов