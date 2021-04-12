В Азербайджане начались боевые тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений

Минобороны Азербайджана сообщает о начале боевых тактических учений ракетно-артиллерийских подразделений.

«Боевые тактические учения ракетно-артиллерийских частей начались согласно плану боевой готовности на 2021 год. На этих учениях пройдут образцовые боевые стрельбы с широким применением боевой техники», - говорится в информации ведомства.

Как сообщает оборонное ведомство, основные усилия тренировок будут направлены на отработку практических навыков бесперебойного управления дневными и ночными подразделениями, их взаимодействия с другими видами войск в соответствии с реальными боевыми условиями и с учетом опыта Второй Карабахской войны.

Х.Насирзаде