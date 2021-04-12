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Оборона 12.04.2021 14:30

В Азербайджане начались боевые тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений

Минобороны Азербайджана сообщает о начале боевых тактических учений ракетно-артиллерийских подразделений.

«Боевые тактические учения ракетно-артиллерийских частей начались согласно плану боевой готовности на 2021 год. На этих учениях пройдут образцовые боевые стрельбы с широким применением боевой техники», - говорится в информации ведомства.

Как сообщает оборонное ведомство, основные усилия тренировок будут направлены на отработку практических навыков бесперебойного управления дневными и ночными подразделениями, их взаимодействия с другими видами войск в соответствии с реальными боевыми условиями и с учетом опыта Второй Карабахской войны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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