Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0214 RUR   0.0219 GBR   2.3279 TRY   0.2079

Цена на нефть

09.04 $/bbl   WTI 59.32 -0.28 Brent 62.95 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 12.04.2021 14:54

ЦБ Азербайджана направит 854 тыс. манатов на приобретение лицензий по информационной безопасности

Центральный банк Азербайджана закупит у ООО «Smart IT» лицензии по информационной безопасности банка.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией Smart IT заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 854,075 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, ЛИЦЕНЗИИ, ЗАКУПКА


Похожие новости


Число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, сократилось до 20 Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию Evrobank и назначил временного администратора в Azerbaycan Kredit Banki Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии на деятельность 4 кредитных союзов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]