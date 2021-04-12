ЦБ Азербайджана направит 854 тыс. манатов на приобретение лицензий по информационной безопасности

Центральный банк Азербайджана закупит у ООО «Smart IT» лицензии по информационной безопасности банка.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией Smart IT заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 854,075 тыс. манатов.

Х.Насирзаде