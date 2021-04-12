Нефтяные цены прибавляют более 1%, Brent - $63,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 в понедельник составляет $63,77 за баррель, что на $0,82 (1,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,03 за баррель, что на $0,71 (1,2%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts, отметила, что оптимизм на рынке в начале текущей недели связан с событиями, произошедшими в выходные. В частности, Франция, Германия и Италия заявили об ускорении проведения вакцинации, подчеркнула Хари.

Однако аналитик отмечает отсутствие сильного повышательного импульса на рынке и сохранение опасений по поводу того, что пандемия может сдерживать восстановление спроса на нефть.

Помимо этого, формирование по охране нефтяных месторождений Ливии (Petroleum Facilities Guard), которое контролирует основные экспортные терминалы на востоке страны и некоторые нефтяные месторождения, не может договориться с министерством финансов по поводу зарплат за последние месяцы, в результате чего работа ряда портов может быть приостановлена, пишет S&P Global Platts со ссылкой на источники.

Тем временем инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Аналитики Saxo Bank отмечают сохранение режима консолидации в секторе сырьевых товаров. "Нефть марки Brent, которая в марте не смогла прорваться выше $70 за баррель, тоже консолидируется в диапазоне $60-65 за баррель. Благоприятный прогноз мирового экономического роста от МВФ, повышенный на прошлой неделе до 6%, уравновешивает последствия третьей волны коронавируса и планы ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы предложение", - сказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.