Около 42% населения Азербайджана считает, что ОМС позволит устранить неофициальные выплаты в системе здравоохранения

Центр анализа медиа (MTM) провел социальный опрос среди населения Азербайджана по вопросу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно данным опроса, в котором приняло участие 679 респондентов, 31,8% граждан Азербайджана заявили, что внедрение ОМС сделает медицинские услуги доступными для всего населения, 10,6% считают, что ОМС позволит оказывать медицинские услуги всем гражданам в равной степени.
В ходе опроса, 41,8% опрошенных выразили надежду, что внедрение ОМС позволит устранить неофициальные выплаты в этой сфере, 15% респондентов выразили полное удовлетворение внедрением этого вида страхования.
57,7% опрошенных положительно относятся к тому, что граждане, проживающие в регионах Азербайджана, смогут воспользоваться услугами ОМС в Баку, а 4,3% опрошенных считают это вообще неприемлемым. В то же время, 38,8% опрошенных считают, что граждане, проживающие в регионах, должны пользоваться услугами ОМС в Баку, только в случае, если лечение и обследование невозможно по месту проживания.
16,2% респондента сообщили, что уже воспользовались услугами ОМС, 83,8% - пока нет.
Кроме этого, 55,1% респондентов выразили пожелание, чтобы ОМС предусматривало проведение тяжелых хирургических операций, 45,5% - проведение профилактического медицинского обследования лиц старше 18 лет, 36,5% стоматологические услуги, 42,7% - компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию и т.д.
Полностью система ОМС в Азербайджане внедрена с 1 апреля 2021 года.
Б.Рустамбеков
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