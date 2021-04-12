Аэропорт Гейдар Алиев удостоен высшего рейтинга Skytrax по эпидемиологической безопасности в период COVID-19

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев стал пятым аэропортом в мире, получившим наивысший 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

«Аудит COVID-19 был проведен в марте 2021 года для оценки более 175 протоколов безопасности, введенных аэропортом Гейдар Алиев в период пандемии COVID-19 для повышения безопасности пассажиров и персонала. Аудит включает оценку выполнения аэропортом мер по охране здоровья, гигиены и безопасности в соответствии с рекомендациями Совета ИКАО, Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По данным AZAL, в ходе аудита оценивались объекты и услуги аэропорта на предмет эффективного и правильного соблюдения процедур для предотвращения распространения COVID-19. Сюда относятся: чистота терминала, использование средств индивидуальной защиты персоналом, соответствующие знаки, маркеры на полу и скамьях в здание аэровокзала, соблюдение чистоты и гигиены на продуктах питания и напитках, а также контроль за социальным дистанцированием и использованием масок.

В рамках аудита COVID-19 изучалось соблюдение правил использования масок и контроль за соблюдением социальной дистанции среди сотрудников и пассажиров. Аудит соблюдения чистоты и гигиены в аэропорту включал оценку оборудования, численность клинингового персонала, и регулярность дезинфекций, эффективность которой измеряется посредством АТФ-тестирования.

«Наивысшим приоритетом для нас остаётся безопасность и здоровье пассажиров. Благодаря своевременным мерам, предпринятым, в том числе, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, мы смогли создать соответствующую инфраструктуру и в кратчайшие сроки восстановить работу аэровокзального комплекс», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.

«Наивысший рейтинг безопасности COVID-19 дает пассажирам гарантию безопасного путешествия, что необходимо для восстановления доверия к авиаперелетам. Благодаря всем усовершенствованиям, проделанным в аэропорту, он обеспечивают самые высокие стандарты гигиены и безопасности. Аэропорт Гейдар Алиев предоставляет очень хорошо сбалансированный портфель практик безопасности для снижения рисков, связанных с распространением COVID-19», - подчеркнул исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед,.

По данным общества, рейтинг Skytrax COVID-19 является единственной в мире оценкой и сертификацией мер по охране здоровья и безопасности в аэропортах во время пандемии коронавируса, основанной на профессиональном и научном исследовании.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) сдан в эксплуатацию 23 апреля 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв. метров

Н.Аббасова