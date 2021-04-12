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СНГ 12.04.2021 19:52

Россия должна поддержать свой статус как одной из ведущих ядерных и космических держав - Путин

Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной", - сказал Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Президент заявил, что намерен обсудить с участниками совещания вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности.

"Проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой без преувеличения стратегической сфере", - сказал он.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами", - сказал Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОСМОС, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]