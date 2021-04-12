Россия должна поддержать свой статус как одной из ведущих ядерных и космических держав - Путин

Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной", - сказал Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Президент заявил, что намерен обсудить с участниками совещания вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности.

"Проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой без преувеличения стратегической сфере", - сказал он.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами", - сказал Путин.