Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0214 RUR   0.0219 GBR   2.3279 TRY   0.2079

Цена на нефть

09.04 $/bbl   WTI 59.32 -0.28 Brent 62.95 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.04.2021 20:15

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $63,29 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 в понедельник составляет $63,29 за баррель, что на $0,34 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,73 за баррель, что на $0,41 (0,69%) выше уровня предыдущих торгов.

Подъему котировок способствовали сообщения о нападении йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

С вечера воскресенья до утра понедельника хуситы атаковали несколько объектов Saudi Aramco с помощью дронов со взрывчаткой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на йеменский телеканал Al-Masirah.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, эти новости позволили ценам на нефть отыграть потери прошлой недели.

Кроме того, поддержку рынку оказывает значительный прогресс в вакцинации против коронавируса в европейских странах, который несколько нивелирует рост числа случаев заражения COVID-19 по всему миру, отмечает MarketWatch.

Нефтяной рынок "наконец получает хорошие новости из Европы относительно программ вакцинации", говорит эксперт Axi Стивен Иннес.

Оптимистичные комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в отношении экономики усилили ожидания роста спроса на энергоносители.

В интервью CBS, транслировавшемся в воскресенье, Пауэлл спрогнозировал устойчивое восстановление экономики США в ближайшие месяцы.

Тем временем инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Аналитики Saxo Bank отмечают сохранение режима консолидации в секторе сырьевых товаров.

"Нефть марки Brent, которая в марте не смогла прорваться выше $70 за баррель, тоже консолидируется в диапазоне $60-65 за баррель, - сказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Благоприятный прогноз мирового экономического роста от МВФ, повышенный на прошлой неделе до 6%, уравновешивает последствия третьей волны коронавируса и планы ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы предложение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефтяные цены прибавляют более 1%, Brent - $63,77 за баррель Нефть колеблется между ростом и снижением, Brent подешевела до $62,91 за баррель Нефть дешевеет и завершает неделю "в минусе", Brent - $63,14 за баррель Нефтяные цены умеренно снижаются, Brent - $63,07 за баррель Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно, Brent подешевела до $63,09 за баррель Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $62,96 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]