Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0214 RUR   0.0219 GBR   2.3279 TRY   0.2079

Цена на нефть

09.04 $/bbl   WTI 59.32 -0.28 Brent 62.95 -0.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.04.2021 20:40

США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании России для урегулирования ситуации в Донбассе, а также надеется на его способствование скорейшему вступлению Украины в НАТО.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский журналистам "CNN" в ходе рабочего визита 8-9 апреля в Донбасс.

При этом он считает вполне возможным вторжение России на Украину, к чему Киев готовится. "Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России - ИФ) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский в разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью в Донбассе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, США, НАТО


Похожие новости


Зеленский призвал лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня в Донбассе Зеленского хотят выдвинуть на второй президентский срок Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму Ближайшая цель Украины - получить План действий по членству в НАТО, заявляет Зеленский Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]