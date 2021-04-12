США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании России для урегулирования ситуации в Донбассе, а также надеется на его способствование скорейшему вступлению Украины в НАТО.

"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский журналистам "CNN" в ходе рабочего визита 8-9 апреля в Донбасс.

При этом он считает вполне возможным вторжение России на Украину, к чему Киев готовится. "Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России - ИФ) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский в разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью в Донбассе.