США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от президента США Джо Байдена большей поддержки в сдерживании России для урегулирования ситуации в Донбассе, а также надеется на его способствование скорейшему вступлению Украины в НАТО.
"США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский журналистам "CNN" в ходе рабочего визита 8-9 апреля в Донбасс.
При этом он считает вполне возможным вторжение России на Украину, к чему Киев готовится. "Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России - ИФ) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, 6 апреля Зеленский в разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.
В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью в Донбассе.
ВС Азербайджана в Карабахе осенью 2020 года уничтожили 7 комплексов С-300 – Алиев
Страны, где произошли «оранжевые революции», долгие годы не могут выйти из кризиса – президент Азербайджана
Стоимость вооружения Армении, уничтоженного и взятого Азербайджаном в качестве трофея в Карабахе, оценивается в $5 млрд – Алиев
Газ в Европе подорожал до $254/тыс. куб. м на фоне холодной погоды и сокращения поставок
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $63,29 за баррель
Грузия погасила евробонды на $500 млн, планируется выпустить новые
Овчарка Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне из-за проблем с поведением
Запрет поездок в Турцию станет новым тяжелым ударом для турбизнеса
Компания Johnson & Johnson отправила первые партии вакцины против COVID-19 в Европу
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам