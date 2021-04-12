Овчарка Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне из-за проблем с поведением

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор, несколько раз пытавшаяся покусать людей, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса.
"Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне, ожидается, что они продлятся несколько недель", - сказал Лароса порталу ITK.
В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в Делавэре - в частном доме Байдена.
Однако, по данным американских СМИ, Мейджор после возвращения в Белый дом однажды во время прогулки вновь укусил человека. Таким образом, за время президентства Байдена "жертвами" его овчарки стали уже минимум два человека.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор во время одного из инцидентов "был удивлен присутствием незнакомого человека и среагировал так, что это привело к незначительной травме".
Сам Байден заявлял, что Мейджор - "славная собака", которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди.
"Стоит только свернуть за угол, и там вы видите пару человек, которых вообще не знаете", - рассказал президент во время одного из интервью. "Вот он (Мейджор - ИФ) и начинает защищать территорию", - пояснил Байден.
ВС Азербайджана в Карабахе осенью 2020 года уничтожили 7 комплексов С-300 – Алиев
Страны, где произошли «оранжевые революции», долгие годы не могут выйти из кризиса – президент Азербайджана
Стоимость вооружения Армении, уничтоженного и взятого Азербайджаном в качестве трофея в Карабахе, оценивается в $5 млрд – Алиев
Газ в Европе подорожал до $254/тыс. куб. м на фоне холодной погоды и сокращения поставок
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $63,29 за баррель
Грузия погасила евробонды на $500 млн, планируется выпустить новые
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в РФ замедлились
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО ситуацию на границе России и Украины - госдеп
В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам