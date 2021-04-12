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Дальнее зарубежье 12.04.2021 22:50

Страны G7 призывают РФ прекратить «провокации» у границ Украины

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.

"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.

Страны "группы семи" отметили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанному на сдержанности".

Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.

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Тэги: G7, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]