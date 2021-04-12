Страны G7 призывают РФ прекратить «провокации» у границ Украины

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.
"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.
В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.
Страны "группы семи" отметили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанному на сдержанности".
Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.
С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.
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