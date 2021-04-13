Лавров: США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Тегераном

США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда мы говорим о необходимости полного возвращения США к выполнению СВПД, это включает не только санкции, которые были нелегально введены против Ирана напрямую, но и все те санкции, которые введены на зарубежные компании за то, что они сотрудничают с Ираном", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", могут ли американские санкции спровоцировать дефицит финансирования проекта в Бушере в плане расчетов с российскими подрядчиками.

"Вот эта экстерриториальность, которая сейчас наблюдается в действиях американской стороны, - думаю, что Евросоюз тоже идёт по той же наклонной плоскости, катится в эту же сторону, заменяя все легитимные методы односторонними действиями, -эта экстерриториальность должна быть полностью ликвидирована", - подчеркнул министр.