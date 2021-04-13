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Регион 13.04.2021 13:10

Лавров: США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Тегераном

США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда мы говорим о необходимости полного возвращения США к выполнению СВПД, это включает не только санкции, которые были нелегально введены против Ирана напрямую, но и все те санкции, которые введены на зарубежные компании за то, что они сотрудничают с Ираном", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", могут ли американские санкции спровоцировать дефицит финансирования проекта в Бушере в плане расчетов с российскими подрядчиками.

"Вот эта экстерриториальность, которая сейчас наблюдается в действиях американской стороны, - думаю, что Евросоюз тоже идёт по той же наклонной плоскости, катится в эту же сторону, заменяя все легитимные методы односторонними действиями, -эта экстерриториальность должна быть полностью ликвидирована", - подчеркнул министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]