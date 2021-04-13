Лавров: США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Тегераном

США должны прекратить действия вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы говорим о необходимости полного возвращения США к выполнению СВПД, это включает не только санкции, которые были нелегально введены против Ирана напрямую, но и все те санкции, которые введены на зарубежные компании за то, что они сотрудничают с Ираном", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса", могут ли американские санкции спровоцировать дефицит финансирования проекта в Бушере в плане расчетов с российскими подрядчиками.
"Вот эта экстерриториальность, которая сейчас наблюдается в действиях американской стороны, - думаю, что Евросоюз тоже идёт по той же наклонной плоскости, катится в эту же сторону, заменяя все легитимные методы односторонними действиями, -эта экстерриториальность должна быть полностью ликвидирована", - подчеркнул министр.
Азербайджан ждет предложений от МГ ОБСЕ по налаживанию мирной жизни в Карабахе – Алиев
Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков
Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков об обломках "Искандеров" в Карабахе
Нефть дорожает на позитивных статданных из Китая
Число авиарейсов из Украины в Азербайджан может увеличиться - Криклий
Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков
Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для посещения игр чемпионата Европы по футболу
Запрет полетов в Турцию стал шоком для туристического рынка - АТОР
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 68 стран - Henley & Partners
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам