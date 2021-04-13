Запрет полетов в Турцию стал шоком для туристического рынка - АТОР

Запрет полетов в Турцию на полтора месяца стал шоком для туррынка, так как туры на этот период приобрело огромное число туристов, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию. 533 200 человек - это объем большинства туроператоров, не включая мелких и нишевых туроператов по всей стране. Это люди, которые приобрели туры с вылетами в период с 15 апреля по 1 июня. Общая стоимость туров - 350 млн евро, но не все эти деньги внесены в полном объеме. Внесено, по нашим подсчетам, 35 млрд рублей", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Ломидзе уточнила, что многие россияне покупали билеты на регулярные рейсы в Турцию и сами организовывали поездки. Таким туристам авиакомпании уже предложили ваучеры, которыми они смогут потом воспользоваться.

"Но две трети, если не три четверти - это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один - перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе - это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой", - добавила представитель АТОР.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.