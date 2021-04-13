Запрет полетов в Турцию стал шоком для туристического рынка - АТОР

Запрет полетов в Турцию на полтора месяца стал шоком для туррынка, так как туры на этот период приобрело огромное число туристов, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию. 533 200 человек - это объем большинства туроператоров, не включая мелких и нишевых туроператов по всей стране. Это люди, которые приобрели туры с вылетами в период с 15 апреля по 1 июня. Общая стоимость туров - 350 млн евро, но не все эти деньги внесены в полном объеме. Внесено, по нашим подсчетам, 35 млрд рублей", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
Ломидзе уточнила, что многие россияне покупали билеты на регулярные рейсы в Турцию и сами организовывали поездки. Таким туристам авиакомпании уже предложили ваучеры, которыми они смогут потом воспользоваться.
"Но две трети, если не три четверти - это организованный турпоток. Вариантов у туристов сейчас немного. Один - перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе - это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой", - добавила представитель АТОР.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.
Азербайджан ждет предложений от МГ ОБСЕ по налаживанию мирной жизни в Карабахе – Алиев
Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков
Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков об обломках "Искандеров" в Карабахе
Нефть дорожает на позитивных статданных из Китая
Число авиарейсов из Украины в Азербайджан может увеличиться - Криклий
Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен - глава Минобороны Германии
Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО - Столтенберг
Филиппины на фоне территориального спор с КНР усиливают патрулирование в Южно-Китайское море
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам