Филиппины на фоне территориального спор с КНР усиливают патрулирование в Южно-Китайское море

Командование ВМС Филиппин отправило дополнительно четыре корабля для патрулирования Южно-Китайского моря, где Манила ведет территориальный спор с Пекином, сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Эти корабли должны будут поддерживать береговую охрану Филиппин и рыболовецкие суда в районе рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо) - части архипелага Спратли (китайское название - Наньша), где недавно активизировались китайские суда.
"Морские силы и впредь будут отправляться в различные районы (для патрулирования - ИФ)", - цитирует Bloomberg заявление филиппинских военных.
Между тем, накануне, МИД Филиппин вызвал посла КНР в стране Хуан Силяня, чтобы выразить "недовольство" в связи с продолжающимся присутствием китайских судов в районе рифа Уитсун.
Ранее филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов, собравшихся у рифа Уитсун 7 марта. Риф является частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и такие члены АСЕАН как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.
Министр обороны Филиппин Лоренсана по этому поводу говорил, что присутствие в восточной части Южно-Китайского моря "китайских морских вооруженных формирований" указывает на намерение Пекина продолжить незаконно удерживать за собой территории в этом регионе. В МИД КНР в свою очередь заявляли, что власти Филиппин без всяких на то оснований нагнетают обстановку вокруг присутствия китайских рыболовецких судов у этого рифа.
Впоследствии министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной предложил новые меры, направленные на углубление сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Позднее сообщалось, что в военные Филиппин и США в понедельник, 12 апреля, приступают к двухнедельным учениям.
Накануне телеканал CNN сообщал, что США и КНР за минувшие выходные серьезно активизировали деятельность своих военных в акватории Южно-Китайского моря.
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