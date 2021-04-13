Алиев: Цель Азербайджана – снизить внешний долг до 10% ВВП

Внешний долг Азербайджана составляет 18% ВВП, стоит задача снизить этот показатель до 10% ВВП, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Наш внешний долг составляет 18% ВВП. Я поставил цель добиться одного из самых лучших результатов в мире - снизить внешний долг Азербайджана до 10% ВВП», - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".
Глава государства также отметил, что Азербайджан независим от внешней помощи.
«У нас очень низкие показатели уровня бедности, приблизительно 5%», - отметил президент.
Касаясь реинтеграции Карабаха в экономику Азербайджана, Алиев подчеркнул: «Карабах займет в экономике страны одно из важных мест, в частности, в неэнергетической, транспортной сфере. Уже началось строительство трех аэропортов и работы по соединению железнодорожных путей».
Президент подчеркнул, что с учетом географической позиции Зангилана, этот район может стать логистическим центром и центром грузоперевозок. «Также имеются хорошие возможности для бизнеса и привлечения инвесторов в неэнергетический сектор», - добавил Алиев.
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020 года составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года.
Б.Рустамбеков
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