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Макроэкономика 13.04.2021 13:23

Алиев: Цель Азербайджана – снизить внешний долг до 10% ВВП

Внешний долг Азербайджана составляет 18% ВВП, стоит задача снизить этот показатель до 10% ВВП, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Наш внешний долг составляет 18% ВВП. Я поставил цель добиться одного из самых лучших результатов в мире - снизить внешний долг Азербайджана до 10% ВВП», - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Глава государства также отметил, что Азербайджан независим от внешней помощи.

«У нас очень низкие показатели уровня бедности, приблизительно 5%», - отметил президент.

Касаясь реинтеграции Карабаха в экономику Азербайджана, Алиев подчеркнул: «Карабах займет в экономике страны одно из важных мест, в частности, в неэнергетической, транспортной сфере. Уже началось строительство трех аэропортов и работы по соединению железнодорожных путей».

Президент подчеркнул, что с учетом географической позиции Зангилана, этот район может стать логистическим центром и центром грузоперевозок. «Также имеются хорошие возможности для бизнеса и привлечения инвесторов в неэнергетический сектор», - добавил Алиев.

Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020 года составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВНЕШДОЛГ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]