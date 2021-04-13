Москва и Анкара обсуждают поставки оружия в рабочем порядке, информация о турецких дронах в Донбассе радости не вызывает - Рябков

Информация о появлении турецких беспилотников в Донбассе радости не вызывает, Москва обсуждает эти вопросы с Анкарой в двустороннем формате, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нормальные отношения, многоплановые, они непростые. Обсуждение всех вопросов идёт в рабочем ключе. Экспорт турецкой продукции, поставки в разные страны - серьезный вопрос. Что-то они у нас покупают, что-то своё куда-то поставляют, есть соответствующие режимы, в том числе экспортно-контрольные, где это обсуждается", - сказал Рябков журналистам.

"По двусторонним линиям мы весь комплекс подобного рода сюжетов рассматриваем, будем продолжать это делать. Конечно, радости мало от того, что эти беспилотники турецкие, как говорят, где-то появляются в Донбассе", - добавил он.

О том, что Россия в контактах с Турцией и другими странами призывает воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, заявил в минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы все ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.

Так министр ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.