Москва и Анкара обсуждают поставки оружия в рабочем порядке, информация о турецких дронах в Донбассе радости не вызывает - Рябков

Информация о появлении турецких беспилотников в Донбассе радости не вызывает, Москва обсуждает эти вопросы с Анкарой в двустороннем формате, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас нормальные отношения, многоплановые, они непростые. Обсуждение всех вопросов идёт в рабочем ключе. Экспорт турецкой продукции, поставки в разные страны - серьезный вопрос. Что-то они у нас покупают, что-то своё куда-то поставляют, есть соответствующие режимы, в том числе экспортно-контрольные, где это обсуждается", - сказал Рябков журналистам.
"По двусторонним линиям мы весь комплекс подобного рода сюжетов рассматриваем, будем продолжать это делать. Конечно, радости мало от того, что эти беспилотники турецкие, как говорят, где-то появляются в Донбассе", - добавил он.
О том, что Россия в контактах с Турцией и другими странами призывает воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, заявил в минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы все ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.
Так министр ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.
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