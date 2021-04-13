Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, связано ли решение ограничить полеты в Турцию и обратно с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины, есть ли в этом решении политическая подоплека, Песков сказал: "Нет. Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции".