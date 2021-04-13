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Транспорт и связь 13.04.2021 13:38

Решение РФ ограничить авиасообщение с Турцией продиктовано резкой вспышкой COVID-19 в этой стране - Песков

Решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, связано ли решение ограничить полеты в Турцию и обратно с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины, есть ли в этом решении политическая подоплека, Песков сказал: "Нет. Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]