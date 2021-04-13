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Карабахский конфликт 13.04.2021 13:40

Шуша и Кайсери станут городами–побратимами

Азербайджанская Шуша и турецкий Кайсери станут городами-побратимами, сообщает сайт муниципалитета Кайсери.

«В ходе состоявшегося в понедельник апрельского заседания Ассамблеи столичного муниципалитета Кайсери под председательством заместителя мэра Мехмета Саврука единогласно было принято предложение об установлении побратимских отношений между городами Шуша в Азербайджане и столичным муниципалитетом Кайсери», - говорится в информации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным ведомства, такое решение принято в целях развития сотрудничества в культурной, социальной, экономической и коммерческой областях между двумя городами.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года заявил об освобождении города Шуша в Нагорном Карабахе от армянской оккупации. Шуша находилась под армянской оккупацией с 8 мая 1992 года.

Кайсери – турецкий город в центральной Анатолии, пользующийся большой популярностью у туристов благодаря возможности покататься на лыжах с вершины Эрджиес и посетить Каппадокию.

Н.Аббасова

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Тэги: ШУША, КАЙСЕРИ, ГОРОДА, ПОБРАТИМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]