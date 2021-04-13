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Карабахский конфликт 13.04.2021 13:54

Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков

Вопрос о расследовании инцидента со сбитым осенью прошлого года вертолетом не поднимался в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков.

Телефонный разговор Путина и Алиева состоялся 1 апреля. Ильхам Алиев заявил во вторник, что обсуждал с Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе.

В ноябре прошлого года над территорией Армении потерпел крушение российский вертолет. Минобороны России сообщило, что "9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс)".

"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в оборонном ведомстве.

Азербайджан признал свою ответственность за этот трагический инцидент и принес извинения российской стороне.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]