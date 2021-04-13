Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков

Вопрос о расследовании инцидента со сбитым осенью прошлого года вертолетом не поднимался в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков.
Телефонный разговор Путина и Алиева состоялся 1 апреля. Ильхам Алиев заявил во вторник, что обсуждал с Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе.
В ноябре прошлого года над территорией Армении потерпел крушение российский вертолет. Минобороны России сообщило, что "9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс)".
"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в оборонном ведомстве.
Азербайджан признал свою ответственность за этот трагический инцидент и принес извинения российской стороне.
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