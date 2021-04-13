Иран более чем в 10 раз превысил предусмотренные СВПД запасы обогащенного урана

Тегеран в настоящее время располагает более чем четырьмя тоннами обогащенного урана, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на главу МИД Исламской республики Джавада Зарифа.
"Когда Трамп (Дональд Трамп - ИФ) стал президентом США, у Ирана было только 300 кг обогащенного урана, сегодня у нас более 4 тыс кг. Когда Трамп пришел в Белый дом, Иран использовал только центрифуги IR1. Сегодня запущены каскады центрифуг IR6", - цитируют СМИ министра.
Зариф также сообщил, что на ядерном объекте в Натанзе, где в минувшие выходные произошел взрыв, в ближайшем будущем будут запущены еще более современные центрифуги.
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегерану разрешено хранить не более 300 кг обогащенного урана Излишки Иран должен был экспортировать в другие страны.
В мае 2018 года США вышли из СВПД сделки и возобновили действие антииранских санкций.
Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.
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