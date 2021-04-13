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Карабахский конфликт 13.04.2021 14:20

Азербайджан ждет предложений от МГ ОБСЕ по налаживанию мирной жизни в Карабахе – Алиев

Азербайджан ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Считаю, что есть такие сферы, где она (Минская группа ОБСЕ – ИФ) может сыграть свою роль относительно постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает решить конфликт, так как конфликт уже разрешен», - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Президент отметил, что говоря о мирном соглашении с Арменией, если в Ереване будут рассматривать этот вариант, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков, это касается демаркации, делимитации, взаимодействия. «Я надеюсь, что представители Минской группы ОБСЕ вскоре приедут в Азербайджан с рядом предложений, и мы очень внимательно изучим их», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МГ/ОБСЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]