Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у России права вето на членство Украины в альянсе, указав, что только участники организации решат, соответствует ли Киев ее стандартам.

Такую позицию Столтенберг подтвердил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом организации в условиях, когда не контролирует часть своих границ.

"Это только 30 союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой, как Украина, запросить членство", - сказал генсек.

По словам Столтенберга, это "важный принцип, потому что Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать". "И это мир, который мы пытаемся оставить позади нас, где большая сила может решать, что могут делать малые соседи. Поэтому мы поддерживаем суверенное право Украины запросить (членство - ИФ) и определять свой собственный путь, и только 30 союзникам решать, когда (Украина) будет соответствовать стандартам (НАТО)", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что это также является причиной, по которой союзники поддерживают усилия Украины по реформированию и модернизации. "Реформы - лучший путь в направлении евроатлантической интеграции, и мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО", - заявил Столтенберг.